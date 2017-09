Nordkoreas Machthaber Kim bei der Inspektion eines Sprengkopfes einer angeblichen Wasserstoffbombe. Bildrechte: dpa

Xinhua brachte das Manöver nicht direkt mit dem Streit über Nordkoreas Raketen- und Atomprogramm in Zusammenhang. Doch die seit Jahren andauernden Spannungen wegen Nordkoreas Atom- und Raketenpolitik hatten in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen.



Die Regierung in Pjöngjang meldete Anfang September den bisher stärksten Atomtest des Landes und schoss am Freitag zum zweiten Mal binnen drei Wochen eine Rakete über Japan hinweg. Vor einer Woche verschärfte der Sicherheitsrat der UN-Sicherheitsrat auf Initiative Washingtons die bereits bestehenden Sanktionen gegen das kommunistische Regime.