Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny ist bei einer Demonstration in Moskau festgenommen worden. Das teilte sein Sprecher mit. Nawalny hatte in 100 Städten zu Protesten gegen Korruption aufgerufen. Die Demonstration in Moskau, bei der Nawalny festgenommen wurde, war von den Behörden nicht genehmigt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte nach eigenen Angaben alternative Orte angeboten, diese hätten die Organisatoren aber abgelehnt.