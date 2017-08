Das Säbelrasseln im Nordkorea-Konflikt wird lauter. US-Verteidigungsminister James Mattis hat Nordkorea erneut davor gewarnt, die USA anzugreifen. Die USA würden jeden Flugkörper abfangen, der in Richtung US-Boden unterwegs sei, sagte Mattis in Washington. "Wenn sie auf die USA schießen, dann kann das sehr schnell zum Krieg führen", so der Ex-General.