Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka hat Strafen für "selbsternannte Seenot-Retter" im Mittelmeer gefordert. Einzelnen Hilfsorganisationen warf er in der "Bild" vor, direkt mit Schlepperbanden vor der libyschen Küste zu kooperieren. Sobotka sagte, schon jetzt sei "ein Drittel der in Österreich aufgegriffenen Migranten nicht in anderen EU-Staaten registriert worden". Das ließe darauf schließen, dass diese von kriminellen Banden auf illegalen Routen nach Österreich geschleust wurden.