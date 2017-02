Mehr als 120 frühere Generäle und Admirale der US-Streitkräfte haben Präsident Donald Trump aufgefordert, auf geplante Kürzungen im diplomatischen Dienst und in der Entwicklungshilfe zu verzichten.

CNN zitiert aus einem Schreiben an den Kongress, in dem die Ausgaben für den Auswärtigen Dienst als "essenziell" für die Sicherheit der USA bezeichnet werden. Diese Bereiche dienten der Konfliktvermeidung, also um Militäreinsätze und somit Gefahren für US-Soldaten zu begrenzen.