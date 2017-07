Die Türkei gerät wegen der Untersuchungshaft für Menschenrechtler zunehmend in die Kritik.

Scharfe Kritik an Untersuchungshaft für Menschenrechtler in Türkei

Die Kritik an der Untersuchungshaft für sechs Menschenrechtler in der Türkei wird schärfer. Die US-Regierung verurteilt das Vorgehen der türkischen Behörden und forderte die Freilassung der Aktivisten. Menschenrechtsorganisationen erhoffen sich von der Staatengemeinschaft ein klares Signal an Ankara. Und die Grünen im Bundestag wollen, dass die Bundesregierung ihre Zusammenarbeit mit der Türkei überprüft.