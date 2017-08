Nach dem Migrationsgipfel in Paris Flüchtlingspolitik bleibt umstritten

Die UNO hat die Ergebnisse des Pariser Flüchtlingsgipfels begrüßt. Die am Montag angekündigte enge Kooperation zwischen EU-Staaten und Transitländern in Afrika sei ermutigend, sagte der zuständige UN-Hochkommissar, der Italiener Filippo Grandi. Mehrere EU-Staaten hatten verabredet, Schutzbedürftigen und Migranten aus Afrika legale Wege nach Europa zu ermöglichen. Dazu wollen nun Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien enger mit den Transitländern Niger, Tschad und mit Libyen zusammenarbeiten und Asylchancen schon dort prüfen. Geleitet werden soll das Vorhaben vom UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR.

Die Organisation Pro Asyl sprach unterdessen von einer "Kooperation mit Verbrechern". Das müsse man klar formulieren, sagte Geschäftsführer Günter Burkhardt dem Bayerischen Rundfunk. Das Auswärtige Amt habe zu Recht darauf hingewiesen, dass es in Haftlagern in Libyen zu Folter, Vergewaltigungen und Hinrichtungen komme - auch im Gebiet der libyschen Einheitsregierung.

Claudia Roth äußert Kritik an dem Gipfel Bildrechte: Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion

Burkhardt: "In Haftlagern unter menschenunwürdigen Bedingungen" könne es keine fairen Asylverfahren geben. Man dürfe die Menschen "nicht auf Staatsruinen abwälzen, die Flüchtlingen weder Schutz bieten können noch wollen".



Die Grünen-Politikerin Claudia Roth forderte im Deutschlandfunk mehr legale Möglichkeiten für Flüchtlinge, nach Europa zu kommen. Die Idee, in Afrika etwa Ansprüche auf Asyl oder Flüchtlingsstatus prüfen zu lassen, kritisierte sie. Das Ziel des Gipfels sei nur gewesen, Flüchtlinge fernzuhalten, "koste es was es wolle". Auch Linke-Chefin Katja Kipping kritisierte eine Abschottungspolitik. Statt klarer Konzepte gegen Fluchtursachen gebe es "halbherzige Gönnergesten". Und der EU-Abgeordnete der Grünen, Sven Giegold, sieht in Agrarexport-Subventionen eine Fluchtursache in Afrika. Auch unternehme Europa zu wenig gegen Korruption dort.