Der Präsident der autonomen Kurdenregion im Nordirak, Massud Barsani, hat die Konsequenzen aus den militärischen Rückschlägen der Kurden gegen die irakische Armee gezogen und seinen Rückzug aus dem Amt erklärt. "Ich habe unter keinen Bedingungen akzeptiert, mein Mandat zu verlängern", sagte der 71-Jährige am Sonntag in einer TV-Ansprache.



Zuvor hatte Barsani im Regionalparlament in Erbil einen Brief verlesen lassen, in dem er erklärte, er werde zum 1. November von seinem Amt abtreten und keine weitere Amtszeit anstreben. Er wolle der "Nation" aber als Peschmerga-Kämpfer erhalten bleiben. Weiter schrieb er, das Parlament solle sich um die Machtübergabe kümmern und kein politisches Vakuum zulassen.