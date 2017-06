In Syrien haben kurdische Milizen ihre Offensive zur Eroberung der IS-Hochburg Rakka gestartet. Ein Sprecher des Rebellenbündnisses SDF sagte, die Stadt werde aus drei Richtungen angegriffen.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien berichtete von heftigen Gefechten. Kurdische Verbände hätten am Morgen einen Militärstützpunkt im Norden Rakkas angegriffen. Auch seien die Kurden in einen Bezirk im Osten der Stadt vorgerückt.