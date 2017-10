Massaker in Las Vegas Trump trifft Angehörige und Sicherheitskräfte

Drei Tage nach dem Blutbad bei einem Konzert in der US-Casinometropole Las Vegas ist das Motiv des Todesschützen Stephen Paddock weiter unklar. Bezirkssheriff Joseph Lombardo sagte, die Ermittler machten Fortschritte, hätten aber noch keine "vollständigen Antworten". US-Präsident Donald Trump wird Las Vegas am Mittwoch besuchen und dabei mit Sicherheitkräften und mit Angehörigen der Opfer zusammenkommen. Der 64-jährige Paddock hatte am Sonntagabend (Ortszeit) von seinem Zimmer im 32. Stock eines Hotels auf Besucher eines Country-Music-Konzerts gefeuert. 58 Menschen und der Schütze starben. Letzterer hatte sich selber getötet, als eine Spezialeinheit der Polizei sein Hotelzimmer stürmte. Die Zahl der Verletzten korrigierte Sheriff Lombardo am Dienstag mit gut 500 leicht nach unten.

In diesem Haus sollen Stephen Paddock und Marilou Danley gelebt haben. Bildrechte: dpa

Inzwischen ist auch die Lebensgefährtin des Todesschützen von ihrem Urlaub auf den Philippinen in die USA zurückgekehrt. Die 62-jährige Marilou Danley ist einer Sprecherin der philippinischen Einwanderungsbehörde zufolge bereits in den USA gelandet. Die Ermittler erhoffen sich von der Australierin Aufklärung über die Motive Paddocks.



Danley war zur Tatzeit nicht in den USA, sondern auf den Philippinen. Dort erhielt sie eine Überweisung über umgerechnet 100.000 Dollar von Paddock. Mit dem Schützen lebte sie in Mesquite in einem gemeinsamen Haus.