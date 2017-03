Die französische Präsidentschaftskandidatin und Europaabgeordnete Marine Le Pen hat ihre parlamentarische Immunität verloren. Im Europaparlament stimmte am Donnerstag eine Mehrheit der Abgeordneten dafür, den Schutz vor strafrechtlicher Verfolgung im Fall Le Pens aufzuheben. Damit kann gegen die Vorsitzende des rechtsextremen Front National in ihrem Heimatland ermittelt werden.

Hintergrund ist der Vorwurf der Verbreitung von Gewaltbildern im Netz. Le Pen hatte im Jahr 2015 unter anderem ein Bild gepostet, das den enthaupteten Leichnam des US-Journalisten James Foley zeigt. Sie reagierte damit nach eigenen Angaben auf eine TV-Sendung, in der aus ihrer Sicht eine Parallele zwischen ihrer Partei und dem IS gezogen worden war. Über die auf Twitter verbreiteten Bilder der IS-Opfer schrieb sie: "Das ist der IS."