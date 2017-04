Hintergrund dürfte dem ARD-Studio zufolge eine Zusage der EU-Staaten an Libyen wohl im Zusammenhang mit der EU-Marinemission "Sophia" sein, beim Training und Ausrüstung der Küstenwache zu helfen. Allerdings bestehe auch die Gefahr, dass das Material in die falschen Hände gelangen könnte. Zum einen ringen dem Bericht zufolge derzeit verschiedene Milizen um die Macht in dem Bürgerkriegsland, darunter der Islamischer Staat.