Es gibt neue Hoffnung auf Frieden in Libyen: Der libysche Ministerpräsident Fajes al-Sarradsch und der Rebellenkommandeur Chalifa Haftar haben gemeinsam einen Waffenstillstand und baldige Neuwahlen beschlossen.

Waffenruhe und Neuwahlen

Beide Seiten erklärten am Dienstag in der Nähe von Paris, Gewalt dürfe nur noch im Kampf gegen den Terrorismus eingesetzt werden. Man habe einen Zehn-Punkte-Plan erarbeitet. Darin heißt es: "Die Lösung der libyschen Krise kann nur politisch sein."



Die Einigung kam unter Vermittlung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zustande. Dieser sagte nach dem Spitzentreffen: "Die Sache des Friedens hat einen großen Fortschritt gemacht." Die Neuwahlen sollen demnach im Frühjahr 2018 stattfinden.



Zudem sieht der Plan vor, dass die libysche Armee von "regulären Streitkräften" gebildet wird, die die Verteidigung des Landes gewährleisten sollen. Die Migrationsströme in dem Land sollen kontrolliert werden.

Frühere Vereinbarungen gescheitert

Seit dem Sturz von Machthaber Gaddafi 2011 ist Libyen nicht zur Ruhe gekommen. Bildrechte: IMAGO Frühere Versuche für Friedensabkommen waren wegen Streitigkeiten innerhalb der zahlreichen bewaffneten Gruppen, die sich seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar Gaddafi 2011 gebildet haben, gescheitert. 2015 legte ein von den UN vermitteltes politisches Abkommen die Basis für al-Sarradschs Einheitsregierung, um zwei konkurrierende Führungen im Westen und Osten des Landes zu ersetzen. Die Regierung konnte sich in den vergangenen eineinhalb Jahren jedoch nicht durchsetzen. Ein Knackpunkt in den Verhandlungen war, welche Rolle der mächtige Rebellenführer Haftar spielen könnte und wer die Kontrolle über die Armee bekommen soll.



Haftar, der von Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt wird, hatte in diesem Monat den Sieg in der Schlacht um die ostlibysche Stadt Benghasi verkündet. Er lehnte die international anerkannte Regierung in Tripolis bisher ab.

Libyen Paradies für Schleuser

Die Einigung des tief gespaltenen Libyens, in dem Hunderte Milizen unbehelligt agieren, wäre auch für Europa entscheidend. Das Ölförderland ist für viele Migranten aus Afrika der Ausgangspunkt ihrer Reise über das Mittelmeer, weil Schleusergruppen von den chaotischen Zuständen profitieren.



Länder wie Frankreich fürchten zudem, dass die Extremistenmiliz Islamischer Staat nach den Verlusten im Irak und in Syrien in Libyen erstarken könnte.