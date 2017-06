Polizisten stehen am Tatort in London.

Polizisten stehen am Tatort in London.

Polizisten stehen am Tatort in London. Bildrechte: dpa

London Transporter rammt Menschengruppe - mindestens ein Toter

In London ist ein Lieferwagen nahe einer Moschee in eine Fußgängergruppe gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Mann getötet. Mehrere Menschen kamen verletzt in Krankenhäuser. Die Anti-Terror-Einheit der Polizei ermittelt.