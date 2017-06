London Festnahmen nach Anschlag

Premierministerin Theresa May hatte zuvor eine härtere Gangart gegen den Terrorismus angekündigt. Nach dem dritten Anschlag in Großbritannien binnen weniger Monate müsse die Politik reagieren. Es gebe "viel zuviel Toleranz für Extremismus in unserem Land", sagte May. Notwendig seien vielmehr neue Gesetze zur Internetkontrolle, ausreichende Befugnisse der Sicherheitskräfte im Kampf gegen den Terrorismus und gegebenenfalls höhere Strafen auch für kleinere Verbrechen. Die vorgezogene Parlamentswahl am Donnerstag soll wie geplant stattfinden.