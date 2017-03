Die britische Premierministerin Theresa May verurteilte den Doppelanschlag in Westminster als "krank und verkommen". Die Menschen in Großbritannien würden Terror niemals nachgeben, das Leben werde wie gewohnt weitergehen, sagte May bei einer Ansprache am Mittwochabend in London. "Morgen früh wird das Parlament zusammentreten wie immer."

Merkel reagiert bestürzt

Merkel: "Stehen fest an der Seite Großbritanniens." Bildrechte: dpa Bundeskanzlerin Angela Merkel reagierte bestürzt und sagte den Briten Solidarität im Anti-Terror-Kampf zu. "Auch wenn der Hintergrund dieser Taten noch präzise aufzuklären ist, bekräftige ich für Deutschland und seine Bürger: Im Kampf gegen jede Form von Terrorismus stehen wir fest und entschlossen an der Seite Großbritanniens", erklärte die CDU-Chefin in Berlin.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte: "In diesen Stunden sind wir Deutsche dem britischen Volk in besonderer Weise verbunden." Bundesaußenminister Sigmar Gabriel zeigte sich "erschüttert". Der Anschlag auf das "Herz unserer Demokratien" sei ein "Anschlag auf uns alle", erklärte der SPD-Politiker.

Juncker und Tusk entsetzt

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratschef Donald Tusk zeigten sich entsetzt über die Terrorangriffe in London. "Wir sind bei den Opfern der #LondonAttacks. Ich bin heute sehr emotional. Habe nicht genügend Worte um zu beschreiben, wie ich mich fühle", zitierte die Kommission Juncker beim Kurznachrichtendienst Twitter. Tusk schrieb: "Meine Gedanken sind bei den Opfern des Westminster-Angriffs." Europa stehe im Kampf gegen den Terror entschieden an der Seite Großbritanniens und sei bereit zu helfen.

Trump sichert Unterstützung zu