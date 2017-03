Scotland Yard London-Attentäter hatte keine IS-Kontakte

Die Polizei in London sieht keine Beweise für eine Verbindung des Attentäters des Anschlags vom Mittwoch zu dschihadistischen Terrorgruppen. Es sei kein Nachweis für eine Verbindung zum "Islamischen Staat" oder zu Al-Kaida gefunden worden, teilte Scotland Yard am Montag mit. Es gebe auch keinen Beleg dafür, dass sich der mutmaßliche Islamist Khalid Masood im Gefängnis radikalisiert habe. Der 52-Jährige habe aber eindeutig ein "Interesse am Dschihad" gehabt.

Terror-Experte: IS war überrascht

Der London-Attentäter Khalid Masood Bildrechte: dpa Auch der Terrorismus-Experte Peter Neumann vom Londoner King's College sieht keine Anhaltspunkte dafür, dass die Terrormiliz IS in den Anschlag in Wetminster verwickelt war: "Bereits aus der Propaganda des IS unmittelbar nach dem Anschlag, die meine Kollegen und ich genau verfolgt haben, war zu erkennen, dass die Gruppe von dem Anschlag überrascht war." Der IS hatte die Tat für sich reklamiert und Masood als einen ihrer "Soldaten" bezeichnet. Terror-Experte Neumann glaubt daran nicht: "Der Anschlag passte zwar in das von ihr propagierte Muster, und er war zweifellos dschihadistisch motiviert, aber vom Attentat selbst hatte die Gruppe keine Ahnung."

Geplanter Anschlag auf Armee-Standort

Für Polizei und Geheimdienste war Masood in jedem Fall kein Unbekannter. Die Zeitung "Daily Telegraph" berichtete am Montag unter Berufung auf den britischen Inlandsgeheimdienst MI5, gegen Masood sei bereits im Jahr 2010 im Zusammenhang mit einem geplanten Anschlag auf einen Armeestandort in Luton nördlich von London ermittelt worden. Der 52-Jährige habe möglicherweise Kontakte zu vier von dem Terrornetzwerk Al-Kaida inspirierten Männern gehabt, die 2013 für den Komplott verhaftet worden seien. Danach habe man ihn aus den Augen verloren.

Mit 122 über die Westminster-Bridge

Nach seiner Todesfahrt über die Westminster-Bridge krachte Masood an einen Zaun vor dem Parlament. Bildrechte: dpa Masood hatte am Mittwoch auf der Westminster-Brücke in London mit seinem Auto Fußgänger angefahren und dabei eine 43-jährige Britin und einen 54-jährigen US-Touristen getötet. Nach einem Bericht des Fernsehsenders BBC raste Masoods Wagen mit 122 Stundenkilometern über die Brücke, bevor er gegen einen Zaun vor dem Parlament krachte. Anschließend erstach er einen 48-jährigen Polizisten vor dem Parlament, bevor er selbst von der Polizei erschossen wurde. 50 Menschen wurden bei dem Anschlag teils schwer verletzt. Ein bei dem Anschlag schwer verletzter 75-Jähriger starb am Donnerstag im Krankenhaus.

Mutter verurteilt Anschlag scharf

Unterdessen hat die Mutter von Masood, der 1964 als Adrian Russell Elms in Kent geboren wurde und erst später zum Islam konvertierte, den Anschlag ihres Sohnes mit deutlichen Worten verurteilt. "Seit ich erfahren habe, dass mein Sohn dafür verantwortlich war, habe ich viele Tränen für die Menschen vergossen, die in diesen entsetzlichen Vorfall verwickelt wurden", teilte sie am Montag mit. Sie sei zutiefst schockiert, traurig und wie betäubt, hieß es weiter von der Mutter von Khalid Masood. "Ich möchte absolut deutlich machen, damit es keine Zweifel geben kann, dass ich weder seine Tat billige, noch den Glauben unterstütze, der ihn dazu gebracht hat, diese Gräueltat zu begehen."

Zwei Verdächtige noch in Haft

In diesem Wohnhaus in Birmingham soll Masood zeitweise gewohnt haben. Bildrechte: IMAGO Zwei Verdächtige im Zusammenhang mit Masoods Anschlag waren am Montag noch in Haft. Ein 30-Jähriger war am Sonntag in Birmingham festgenommen worden. Bereits am Donnerstag war ein 58-Jähriger bei Razzien in Englands zweitgrößter Stadt gefasst worden. Neun weitere Menschen, die nach dem Anschlag zeitweise festgehalten worden waren, sind inzwischen wieder auf freiem Fuß. Eine in Manchester gefasste Frau ist auf Kaution bis Ende März wieder frei.