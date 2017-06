Zwei Tage nach dem jüngsten Attentat in London hat die Polizei die Namen von zwei der Attentäter bekannt gegeben. Wie die Ermittler am Montagabend in der britischen Hauptstadt mitteilten, handele sich um den 27-jährigen aus Pakistan stammenden britischen Staatsbürger Khuram Butt und den 30-jährigen Nordafrikaner Rachid Redouane.

Nur einer war Polizei bekannt

Wie die Behörden weiter mitteilten, war der in Pakistan geborene Butt der Polizei und dem Geheimdienst MI5 bekannt gewesen. Es habe jedoch kein Verdacht bestanden, dass der Mann einen Anschlag plane. Der Naordafrikaner Redouane, der sich als Marokkaner oder auch als Libyer ausgegeben habe, sei bis dahin nicht auffällig geworden. Beide lebten den Angaben zufolge im Ost-Londoner Stadtteil Barking. In dem überwiegend von Migranten bewohnten Wohngebiet nahm die Polizei bei Durchsuchungen am Sonntag und Montag zwölf Menschen fest, von denen zwei wieder freigelassen wurden.

Sieben Tote und 50 Verletzte

Schwerbewaffnete Polizei patrouilliert am Tag nach dem Attentat im Bereich der London Bridge. Bildrechte: dpa Die beiden identifizierten Attentäter und ein weiterer Täter hatten am Samstagabend im Zentrum Londons Menschen mit einem Lieferwagen und langen Messern attackiert und dabei sieben Passanten getötet und rund 50 verletzt, viele von ihnen schwer. Alle drei Angreifer wurden von Polizisten erschossen. Laut Bundesinnenminister Thomas de Maizière waren unter den Verletzten auch zwei Deutsche. Die Terrormiliz IS reklamierte den Anschlag für sich.

Keine Angaben zu drittem Täter

Zu dem dritten Attentäter machte die Polizei am Montag keine weiteren Angaben. Zuvor hatten Medien berichtet, dass einer der drei Attentäter vermutlich aus Marokko stammte und in Irland lebte. Der irische Rundfunksender RTE meldete am Montag unter Berufung auf Polizeikreise, der Mann habe ein Ausweispapier einer irischen Behörde gehabt und in Dublin gelebt. Es werde davon ausgegangen, dass er aus Marokko stammte und mit einer Schottin verheiratet gewesen sei.

Mahnwache für Opfer

Tausende gedenken in einer Mahnwache in London der Opfer des jüngsten Anschlags in der britischen Hauptstadt. Bildrechte: dpa Tausende Menschen haben am Montagabend in London bei einer Mahnwache der Opfer des Terroranschlags gedacht. "Das ist unsere Stadt, das sind unsere Werte, und das ist unsere Lebensart", rief Bürgermeister Sadiq Khan der Menge in einem Park an der Themse unweit des Tatorts zu. Mutige Londoner seien Verletzten selbstlos zur Hilfe gekommen. "Ihr seid die Besten von uns!" Khan, der selbst islamischen Glaubens und pakistanischer Abstammung ist, zeigte sich zuversichtlich, dass der Terrorismus besiegt werde. An der Mahnwache mit einer Schweigeminute nahmen neben dem Labour-Politiker auch der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, sowie weitere Vertreter verschiedener Religionen teil.

Imame verweigern Totengebet

In einem bislang beispiellosen Schritt wollen unterdessen mehr als 130 Imame in Großbritannien den mutmaßlichen Attentätern das muslimische Totengebet verweigern. "Solche unvertretbaren Handlungen sind nicht mit den edlen Lehren des Islam zu vereinen", hieß es in einer Stellungnahme am Montag.

Terror bestimmt Wahlkampf

Premierministerin May: "Islamismus aus britischer Gesellschaft ausrotten." Bildrechte: dpa Nach dem mittlerweile dritten schweren Attentat in Großbritannien innerhalb kurzer Zeit rückt das Thema Terrorbekämpfung mehr und mehr in den Mittelpunkt des Wahlkampfes im Vereinigten Königreich. Premierministerin Theresa May stellte wenige Tage vor der Parlamentswahl einen Vier-Punkte-Plan vor, der sich mit aller Härte nicht nur gegen Terroristen, sondern gegen den radikalen Islamismus richtet. Die Chefin der Konservativen Partei kündigte an, den radikalen Islamismus aus der britischen Gesellschaft "ausrotten" zu wollen. Zugleich unterstützte die Regierungschefin die "Shoot to Kill"-Taktik der Polizei, also gezielte Schüsse mit Tötungsabsicht auf Angreifer.



Ihr Herausforderer Jeremy Corbyn von der oppositionellen Labour-Partei forderte May zum Rücktritt auf, da sie in ihrer Zeit als Innenministerin unter anderem dafür verantwortlich gewesen sei, dass es jetzt zu wenige Polizisten in Großbritannien gebe. Die Briten wählen am Donnerstag ein neues Parlament.