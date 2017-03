Bundesjustizminister Heiko Maas hat trotz massiver Kritik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ein Einreiseverbot gegen türkische Politiker abgelehnt. Er sagte in der ARD, die Verhängung eines Einreiseverbots würde nichts verbessern.

Den Vorwurf Erdogans an Deutschland, mit der Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker zu handeln wie in der Nazi-Zeit, nannte der SPD-Politiker so abstrus, infam und abwegig, dass man sich ja fast die Frage stelle, ob es einem nicht zu blöd sei, das überhaupt noch zu kommentieren.

Eskalation würde zum Abbruch der Beziehung führen

Bundesjustizminister Maas will sich auf das "Erdogan-Spiel" nicht einlassen. Bildrechte: IMAGO Ein Verbot könne von der Bundesregierung aber nur durch Einreiseverbote erreicht werden. Und er glaube, dass sei genau das, was Erdogan jetzt wolle. Würde man ein Einreiseverbot verhängen, würde das zwangsläufig dazu führen, dass die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei abgebrochen würden.



Die Folge wäre eine weitere Eskalation, und daran könne keiner Interesse haben, warnte Mass. Das würde auch zum Stillstand aller Gespräche führen. Dann müsste man sich fragen, wie man dem inhaftierten Journalisten Deniz Yücel noch helfen könne, wenn es keine solche Kontakte mehr gebe.

Es geht ihm jetzt darum, zu provozieren. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht provozieren lassen. Bundesjustizminister Heiko Maas in der ARD-Sendung "Anne Will".

Maas reagierte damit auf die Ankündigung Erdogans, den Wahlkampf in Deutschland forzusetzen. Zu Berichten, dass er selbst einen Auftritt in Deutschland plane, hatte Erdogan gesagt: "Wenn ich will, komme ich morgen. Ich komme, und wenn ihr mich nicht hereinlasst oder micht nicht sprechen lasst, dann werde ich einen Aufstand machen."

In den vergangenen Tagen hatten Kommunalbehörden mehrere Wahlkampfauftritte türkischer Minister in Deutschland wegen Sicherheitsbedenken abgesagt.

Özdemir für in Europa abgestimmte Reaktionen

Grünen-Chef Cem Özdemir hat die EU und die Parteien in Deutschland dazu aufgerufen, eine gemeinsame Türkei-Strategie zu entwickeln. Die europäischen Länder dürften bei der Frage von Auftritten türkischer Politiker nicht gegeneinander ausgespielt werden, sagte er am Montag in der ARD. Europa müsse einheitlich vorgehen. Das hatte zuvor auch Österreichs Bundeskanzler Christina Kern gefordert.

Referendum in der Türkei Die Türken entscheiden am 16. April in einem Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems, das die Machtbefugnisse von Präsident Erdogan erheblich ausweiten und die des Parlaments beschneiden würde. Auch 1,4 Millionen in Deutschland lebende Türken sind dabei abstimmungsberechtigt.