Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach sich gegenüber Trump für eine friedliche Lösung aus. In der EU werde sie sich für schärfere Sanktionen gegen Nordkorea einsetzen, sagte sie laut Regierungssprecher Steffen Seibert.

Der jüngste Test einer Wasserstoffbombe in Nordkorea am Sonntag hatte international scharfe Kritik hervorgerufen. Es war der sechste und bisher stärkste Atomversuch des weitgehend isolierten Landes seit 2006. Trotz dieser Provokationen riefen China und Russland dazu auf, einen kühlen Kopf zu bewahren. Alle politisch-diplomatischen Mittel müssten genutzt werden, sagte Russlands Präsident Wladimir Putin in einem Telefonat mit Moon.