Seine erste Auslandsreise führt Frankreichs neuen Staatschef Emmanuel Macron nach Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt den neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag im Bundeskanzleramt.



Macron übernimmt das Amt des Staatschefs am Sonntag von seinem Vorgänger François Hollande. Der 39-jährige Pro-Europäer Macron hatte sich am Sonntag vergangener Woche in der Stichwahl gegen die Rechtspopulistin und EU-Gegnerin Marine Le Pen durchgesetzt.