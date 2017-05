Sechs Tage nach dem Terroranschlag von Manchester haben die Sicherheitskräfte weitere Verdächtige festgenommen. Bei einer Razzia im Osten von Manchester verhaftete die britische Polizei am Sonntag einen 25-Jährigen. Es war die zwölfte Festnahme im Zusammenhang mit dem perfiden Bombenanschlag auf jugendliche Konzertbesucher in Großbritannien. Die britische Innenministerin Amber Rudd sagte der BBC, Mitglieder des Netzwerkes des Attentäters Salman Abedi seien "möglicherweise" noch flüchtig. Die Polizeioperation laufe weiter auf "Hochtouren".

Vater und Bruder festgenommen

Soll Anschlag auf deutschen UN-Gesandten in Libyen geplant haben: Hashim Abedi. Bildrechte: dpa In Libyen nahmen Sicherheitskräfte den Vater und den Bruder des Manchester-Bombers fest. Der jüngere Bruder des in Großbritannien geborenen Selbstmordattentäters mit libyschen Wurzeln, Hashim Abedi, soll laut einem Bericht des "Telegraph" einen Terroranschlag auf den deutschen UN-Libyen-Gesandten Martin Kobler geplant haben. Wie die britische Zeitung unter Berufung auf Diplomatenkreise schreibt, war das für Anfang dieses Jahres geplante Attentat noch rechtzeitig verhindert worden. Der 20-jährige Hashim Abedi gehörte dem Zeitungsbericht zufolge einer Dschihadisten-Gruppe an. Libysche Sicherheitskräfte hätten die Gruppe monatelang beobachtet.

Letzte Bilder von Abedi veröffentlicht

Salman Abedi kurz vor dem Selbstmordanschlag in Manchester. Bildrechte: dpa Die britische Polizei veröffentlichte erstmals auch Fotos des Manchester-Attentäters Salman Abedi, die diesen kurz vor der Tat zeigen. Auf den beiden Bildern ist ein junger Mann mit Schnurrbart und Brille zu sehen, der eine Kappe, eine schwarze gefütterte Weste sowie Jeans und Turnschuhe trägt. Von den Bildern von Überwachungskameras erhoffen sich die Ermittler vor allem Hinweise zu einer Wohnung, in der sich der 22-jährige vor dem Anschlag aufgehalten haben soll.



Als einen der letzten Orte suchte Abedi nach Angaben der Polizei vor dem Anschlag eine Wohnung im Zentrum von Manchester auf. Diese Wohnung sei für die Ermittlungen "äußerst wichtig", weil er wahrscheinlich dort die letzten Handgriffe an seinem Sprengsatz vorgenommen habe. Anschließend ging Abedi zur Manchester Arena, wo er sich am Montagabend am Ende eines Popkonzerts der Künstlerin Ariana Grande in die Luft sprengte und 22 Menschen, meist Jugendliche und Kinder, mit in den Tod riss.

Rückkehr aus dem Ausland

Nach Angaben der Ermittler war Abedi vier Tage vor dem Anschlag aus dem Ausland nach Großbritannien zurückgekehrt. Er war auf den Flughäfen von Istanbul und Düsseldorf zwischengelandet. Woher Abedi kam, teilten sie nicht mit. Ein Verwandter Abedis hatte der Nachrichtenagentur AFP gesagt, der 22-Jährige sei aus Libyen nach Manchester gereist.



Die britische Polizei arbeitet nach eigenen Angaben mit 1.000 Beamten an dem Fall. Sie habe bereits "gute Fortschritte" gemacht. Schon am Freitag teilte sie mit, dass sie "große Teile des Netzwerks" hinter dem Anschlag, den die Dschihadistenmiliz IS für sich reklamierte, zerschlagen habe.

40.000 bei Lauf gegen den Terror

Zeichen gegen den Terror: 40.000 nahmen am Halbmarathon in Manchester teil. Bildrechte: dpa Unterdessen haben am Sonntag in Manchester zehntausende Sportler und Zuschauer ein beeindruckendes Zeichen gegen den Terror gesetzt. An einem durch ein großes Polizeiaufgebot gesicherten Halbmarathon durch die Stadt im Nordwesten Englands haben nach Angaben der Veranstalter 40.000 Läufer aus dem In- und Ausland teilgenommen. Nach einer Schweigeminute vor dem Start sangen viele der Teilnehmer gemeinsam den Oasis-Klassiker "Don't Look Back In Anger" (Schau nicht im Zorn zurück). Einige der Sportler waren dabei als Feuerwehrmann oder Superheld verkleidet, um den Rettungskräften für ihren Einsatz nach dem Anschlag zu danken.