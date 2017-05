Der mutmaßliche Attentäter Salman Abedi hat sich mindestens zweimal in Deutschland aufgehalten. Wie das Nachrichtenmagazin "Focus" unter Berufung auf Berliner Sicherheitskreise berichtet, war Abedi vier Tage vor dem Anschlag von Düsseldorf aus nach Manchester geflogen. Zuvor sei er offenbar zur paramilitärischen Ausbildung in Syrien gewesen, habe Scotland Yard dem Bundeskriminalamt mitgeteilt.

Polizei nimmt weitere Verdächtige mit

Unterdessen meldete die britische Polizei zwei weitere Festnahmen. Demnach wurde ein Mann im Raum Withington festgenommen, ein weiterer im Raum Manchester. Damit steigt die Zahl der Festnahmen in Großbritannien auf insgesamt acht. Die Ermittlungen gehen aber weit über Manchester oder Großbritannien hinaus. Nach Angaben libyscher Behörden wurden ein Bruder und der Vater des Abedis in Tripolis festgenommen.

Briten stoppen Informations-Weitergabe an US-Geheimdienste

Details über Abedi wurden in US-Medien veröffentlicht. Bildrechte: dpa Die britische Polizei sieht sich in ihrer Aufklärung des Anschlages durch US-Medien behindert. Der britische Innenministerin Amber Rudd kritisierte, dass vertrauliche Ermittlungsergebnisse, die an die US-Sicherheitsbehörden weitergeleitet worden waren, veröffentlicht wurden. So hatten US-Medien zuerst den Namen des Attentäters, Salman Abedi, genannt. Rudd hatte daraufhin erklärt, dass sich so etwas nicht wiederholen dürfe. Kurz darauf veröffentlichte die Zeitung "New York Times" einen Artikel mit genauen kriminaltechnischen Fotos vom Tatort. Darauf waren auch die Überreste der von Abedi genutzten Tasche zu sehen.

Daraufhin kündigten die britischen Behörden an, keine Informationen mehr an die US-Sicherheitsdienste weiterzugeben. Einem Bericht der Zeitung "Guardian" zufolge will sich die britische Premierministerin Theresa May auf dem heutigen Nato-Gipfel in Brüssel bei US-Präsident Donald Trump darüber beschweren.

Anschlag auf junges Publikum

Nach dem Anschlag halfen Bürger verstörten Konzertbesuchern. Bildrechte: dpa Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der 22 Jahre alte Abedi am späten Montagabend nach einem Konzert in der Manchester Arena eine Bombe gezündet und sich dabei selbst in die Luft gesprengt. Dabei wurden 22 Menschen getötet und mehr als 60 Menschen verletzt, darunter 20 schwer.



In der Arena von Manchester war die US-Sängerin Ariana Grande aufgetreten, die vor allem bei Kinder und Jugendlichen beliebt ist. Unter den Opfern sind daher zahlreiche Kinder. Die IS-Terrormiliz bekannte sich zu der Tat.