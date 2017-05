Nach dem Terroranschlag in Manchester gerät die Familie des Selbstmordattentäters immer mehr in den Fokus der Ermittler. Nach Angaben libyscher Behörden wurden ein Bruder und der Vater des Mannes in Tripolis festgenommen. Nach Angaben der BBC handelt es sich bei dem am Dienstag in Manchester festgenommenen Verdächtigen ebenfalls um einen Bruder des 22-jährigen Täters Salman Abedi.

Bruder kannte Einzelheiten des Anschlagsplans

Der libyschen Polizei zufolge hat der dort festgenommene Bruder, Hacham Abedi, zugegeben, mit den Einzelheiten der Anschlagspläne vertraut gewesen zu sein. Er habe ausgesagt, während der Vorbereitungen in Großbritannien gewesen zu sein. Mitte April sei er ausgereist, danach aber mit seinem Bruder in ständigem Kontakt gewesen.

Anschlag in Tripolis geplant?

Hacham Abedi hat demnach außerdem erklärt, wie sein Bruder Salman der Terrormiliz "Islamischer Staat" anzugehören. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, Hacham Abedi habe selbst auch einen Anschlag ausführen wollen - in Tripolis.

Salman und Hacham sind beide als Söhne libyscher Flüchtlinge in England geboren. In den vergangenen Jahren soll sich Salman, der neben zwei Brüdern noch eine Schwester hat, dem radikalen Islam zugewandt haben. Nach Erkenntnissen des Geheimdienstes ist er auch nach Syrien gereist. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet unter Berufung auf ein nicht näher genanntes Familienmitglied, Abedi sei kurz vor dem Anschlag in Libyen gewesen, wo die Familie ein Haus hat. Sein Vater habe ihn vergeblich gebeten, in Tripolis zu bleiben.

Bislang sechs Festnahmen in Großbritannien