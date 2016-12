In den ehemaligen Rebellenvierteln der syrischen Stadt Aleppo sind nach der Rückeroberung durch Regierungstruppen Dutzende Massengräber gefunden worden. Das berichtet der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenko. Die Menschen seien "grausam gefoltert und hingerichtet" worden. Konaschenko betonte, in den nun folgenden Untersuchungen werde sich zeigen, dass der Westen seine Verantwortung für die Grausamkeiten der syrischen Rebellen anerkennen müsse.

Moskau unterstützt den syrischen Staatschef Baschar al-Assad. Die amtliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete ebenfalls, Rebellen hätten bei ihrem Rückzug mindestens 21 Zivilisten getötet, darunter auch Frauen und Kinder. Die Leichen seien in verschiedenen Gefängnissen entdeckt worden. Die syrischen Regierungstruppen hatten am Donnerstag nach wochenlangen Kämpfen mit russischer Hilfe die einstige Metropole Aleppo wieder komplett unter ihre Kontrolle gebracht. Auch ihnen und ihren Verbündeten wird vorgeworfen, Zivilisten hingerichtet zu haben. Die Vereinten Nationen erklärten, in den Tagen vor der Rückeroberung seien mindestens 82 Zivilisten getötet worden.

Das Hilfsprogramm sieht vor, 30 Monate lang die Arbeit von rund 1.000 syrischen Ärzten, Krankenpflegern und Traumapsychologen zu sichern. Außerdem sollen 200 Helfer in der Trauma-Bewältigung ausgebildet werden. Nach UN-Angaben sind in Syrien derzeit 13,5 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. 90 Prozent von ihnen benötigen medizinische Versorgung.

In Berlin brachen am 2. Weihnachtsfeiertag mehrere hundert Menschen zu Fuß zu einem "Zivilen Marsch für Aleppo" auf. Bislang gaben fast 3.000 Teilnehmer ihre Zusage zu der Aktion und wollen Teile des Weges in Richtung Aleppo mitgehen. Die Strecke folgt in umgekehrter Richtung der Flüchtlingsroute: von Berlin über die Tschechische Republik, Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Mazedonien, Griechenland und die Türkei nach Syrien.