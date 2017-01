Die britische Premierministerin Theresa May will einen klaren Bruch mit der EU. In einer Grundsatzrede in London sagte sie, es werde keine Teilmitgliedschaft geben oder irgendetwas, "das uns halb drinnen, halb draußen lässt". Großbritannien solle gestärkt aus dem Brexit hervorgehen.

Freihandelsabkommen statt Binnenmarkt und Zollunion

So strebt sie nach eigener Aussage einen Austritt Großbritanniens aus dem europäischen Binnenmarkt und der Zollunion ein. Stattdessen soll ein Freihandelsabkommen mit der EU ausgehandelt werden. May betonte, ihr Land dürfe nicht durch gemeinsame Außenzölle mit der EU gebunden werden, weil dies sonst die Vereinbarung von Handelsabkommen mit anderen Ländern verhindere.



Großbritannien ist im Zuge seiner EU-Mitgliedschaft automatisch noch Teil der europäischen Zollunion. Durch die Zollunion sind jegliche Zölle zwischen den 28 Mitgliedstaaten beseitigt. Nach außen hin gelten für alle Mitglieder dieselben Zölle. Bliebe London in der Zollunion, würde dies den Abschluss von Freihandelsabkommen mit Ländern erschweren, die bereits ähnliche Vereinbarungen mit der EU getroffen haben. May sagte, Ziel müsse es sein, "so viele Handelsbarrieren wie möglich" mit der EU zu beseitigen. Möglich sei dabei auch, dass Elemente der bisherigen Zollunion übernommen würden.

Beitragszahlungen zum EU-Haushalt werden eingestellt

Gleichzeitig kündigte May ein Ende der Beitragszahlungen Großbritanniens zum EU-Haushalt an. Weil das Land den EU-Binnenmarkt verlassen werde, sei es künftig nicht mehr verpflichtet, "enorme Summen zum EU-Haushalt" beizutragen, begründete die Premierministerin. Es könne allerdings "bestimmte EU-Programme" geben, an denen Großbritannien teilnehmen wolle. Dann sei es möglich, dass "wir einen angemessenen Beitrag leisten".

Kontrollierte Zuwanderung

May zufolge will ihr Land außerdem sicherstellen, dass die Zuwanderung nach dem Brexit kontrolliert werden kann. Im Kampf gegen Kriminalität und Terrorismus werde man weiterhin mit der EU zusammenarbeiten.

Zweijähriger Austrittsprozess

May betonte in ihrem Zwölf-Punkte-Plan für den Brexit, dass ihr Land "bester Freund und Nachbar" seiner europäischen Partner bleiben wolle. "Wir verlassen die Europäische Union, aber wir verlassen nicht Europa", sagte sie. Den Antrag auf Austritt aus der EU will sie bis Ende März stellen. Als Zeitraum für die Austrittsverhandlungen peilt May etwa zwei Jahre an. Das Ergebnis soll dann beiden Häusern des britischen Parlaments zur Abstimmung vorgelegt werden. Gleichzeitig sagte sie, kein Abkommen sei besser als ein schlechtes Abkommen. Ohne Abkommen liefen europäische Unternehmen und Banken Gefahr, Zugang zum britischen Markt zu verlieren. Großbritannien hätte die Freiheit, wettbewerbsfähige Steuersätze für Investoren festzulegen, so May.



Nach Artikel 50 des EU-Vertrags kann der Austrittsprozess erst nach der Antragstellung beginnen. Die Briten hatten im Juni 2016 in einem Referendum für den Austritt aus der EU gestimmt.

Steinmeier begrüßt Klarheit

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) begrüßte, dass May die "Vorstellungen ihrer Regierung für den Austritt skizziert und endlich ein wenig mehr Klarheit über die britischen Pläne geschaffen hat". Die Premierministerin habe unterstrichen, dass Großbritannien eine positive und konstruktive Partnerschaft mit einer starken EU anstrebe. Auch Deutschland wolle "möglichst gute, enge und vertrauensvolle Beziehungen" und wünsche sich "konstruktive Verhandlungen mit diesem Ziel".

Kein Rosinenpicken

SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel betonte, ein Rosinenpicken der Briten, das Bewahren von Binnenmarkt-Vorteilen trotz EU-Austritts, werde es nicht geben. Auch Unionsfraktionschef Volker Kauder zeigte eine harte Haltung: Wenn Großbritannien einen Abbruch der Beziehungen wolle, sei dies so. Aber dann könne es auch nicht mehr mit den Vorteilen der EU rechnen. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte: "Wer einen harten Bruch will, soll ihn bekommen." Gleichzeitig warnte er vor britischen Drohungen, EU-Produkte vom britischen Markt auszuschließen. "Man sollte sich auf keinen Fall wechselseitig mit Drohungen konfrontieren. Was der eine androht, kann auch der andere jeweils umsetzen."

Schotten warnen vor wirtschaftlicher Katastrophe

Nach Ansicht der schottischen Regierung wäre der ankündigte harte Bruch mit der EU eine "wirtschaftliche Katastrophe". Schottland habe nicht für diesen Kurs gestimmt, erklärte Regierungschefin Nicola Sturgeon und brachte erneut ein Referendum ins Spiel. Die Regierung in London dürfe Schottland nicht aus der EU reißen, ohne dass die Schotten über eine andere Zukunft entscheiden könnten, forderte Sturgeon.



Die Schotten hatten im vergangenen Jahr - anders als Engländer und Waliser - mit einer klaren Mehrheit für den Verbleib in der EU gestimmt.