Großbritanniens Premierministerin Theresa May strebt nach übereinstimmenden Zeitungsberichten einen EU-Austritt mit allen Konsequenzen an. May werde für einen "sauberen" Schnitt mit der EU werben, schrieb der "Telegraph" am Sonntag. Auch andere britische Zeitungen berichteten, die Brexit-Pläne der Regierungschefin sähen einen Ausstieg Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt, aus der Zollunion und ein Verlassen des EU-Gerichts vor.

"Harter Brexit"

Mays Pläne liefen auf einen so genannten "harten Brexit" hinaus, in dessen Kern ein klarer Bruch mit dem gemeinsamen europäischen Markt stünde. Ein Ausscheiden aus dem Binnenmarkt wäre wiederum die Voraussetzung, um die unkontrollierte Einwanderung von EU-Bürgern nach Großbritannien zu stoppen und die Einwanderungspolitik wieder selbst zu kontrollieren. Für viele Brexit-Befürworter war dies ein wichtiges Anliegen bei dem historischen Referendum im Juni. Großbritannien muss die Zollunion verlassen, wenn es in der Lage sein will, bilaterale Freihandelsabkommen mit Drittstaaten wie Australien oder den USA abzuschließen. Das ist eines der erklärten Ziele der Regierung.

"Softer Brexit"

Gehen künftig getrennte Wege: Großbritannien und die EU. Bildrechte: dpa Die Alternative zum "harten Brexit" wäre ein "softer Brexit". Er würde Großbritannien einen weiteren Zugang zum europäischen Binnenmarkt im Austausch für Zugeständnisse etwa bei der Personenfreizügigkeit einräumen. Bislang hat es May vermieden, ein Ausscheiden des Landes aus dem Binnenmarkt konkret in Erwägung zu ziehen. Große Teile der Wirtschaft befürchten dramatische Folgen, sollte Großbritannien seine Mitgliedschaft im Binnenmarkt aufgeben.

In der Tat erwartet der britische Finanzminister Philip Hammond in diesem Fall kurzfristig Schaden für die Wirtschaft Großbritanniens. Diese Befürchtung äußerte er gegenüber der "Welt am Sonntag". Um diese abzufedern, könnten die Unternehmenssteuern drastisch gesenkt werden. Ein harter Brexit führe so zu einem grundlegenden Wandel im Wirtschaftssystem des Inselstaates.

Grundsatzrede am Dienstag

May will ihre Vorstellungen zum "Brexit"-Vorgehen am Dienstag in einer Grundsatzrede darlegen. Den britischen Zeitungsberichten zufolge will die konservative Politikerin in ihrer Rede auch dazu aufrufen, die Spaltung des Landes in Gegner und Befürworter des EU-Ausstiegs zu überwinden. Sollte sich die Premierministerin aber tatsächlich für einen "harten Brexit" aussprechen, dürfte das die Brexit-Gegner weiter verärgern. Dies könnte sogar zu einem Auseinanderbrechen Großbritanniens führen, da etwa die schottische Regierung für diesen Fall ein erneutes Referendum zur Unabhängigkeit des Landes angekündigt hat.