Theresa May ist am Freitag der erste Staatsgast des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Trump und die britische Premierministerin kommen im Weißen Haus zusammen. Am Donnerstag bereits traf sich May in Philadelphia mit Vertretern der Republikanischen Partei. Dabei warb sie für ein bilaterales Freihandelsabkommen beider Länder: "Dies ist eine unserer ersten Prioritäten".

Bei Trump dürfte Mays Initiative auf offene Ohren stoßen, ist er doch erklärter Gegner multinationaler Freihandelsabkommen: "Man kommt nicht mehr raus, das ist wie Treibsand", sagte er ebenfalls in Philadelphia. Welche Anforderungen er an ein Abkommen mit Großbritannien stellt, ist eine der offenen Fragen, auf die May in Washington Antworten sucht. Anders gefragt - nämlich aus Sicht der Trump-Administration, die das Wohl des eigenen Landes bedingungslos an die erste Stelle stellt: Was nützt ein Abkommen den Amerikanern?

Theresa May bei ihrer Rede vor republikanischen Kongressabgeordneten. Bildrechte: dpa "Ein gemeinsames Freihandelsabkommen muss für beide Seiten funktionieren und beider Interessen berücksichtigen", sagte May. "Und es muss denen dienen, die sich allzu oft zurückgelassen fühlten von der Globalisierung", betonte die Premierministerin, deren Land dabei ist, die Europäische Union zu verlassen und nun neue Wirtschaftskooperationen sucht.

May: Amerika soll Weg nicht "allein gehen"

Für May ist der Besuch eine große Chance, gestärkt in die Austrittsverhandlungen mit der EU zu gehen. Andererseits könnten ihr zu große Zugeständnisse an die USA und ihren unberechenbaren Präsidenten politisch schaden. Auf Trump zugehen und zugleich Selbstbewusstsein demonstrieren: Ein Ritt auf der Rasierklinge.

Zumal die britischen Handelsbeziehungen noch in die Hoheit der EU fallen. Bis der Austritt in frühestens zwei Jahren vollzogen ist, darf May nach den Regeln der EU auch noch keine formellen Verhandlungen führen. Der britische Finanzminister Philip Hammond sicherte am Freitag zu, sich an die Regeln der EU für Handelsabkommen zu halten. Bis zum Austritt bleibe Großbritannien "ein voll engagiertes Mitglied der Europäischen Union", so der Minister.

Vor ihrem "ersten Date" forderte May Trump und die neue US-Regierung zur Kooperation auf - um dem neuen Präsident im gleichen Atemzug aber auch zu schmeicheln: Amerika sei durch Trumps Wahlsieg stärker geworden, sagte sie. Dennoch dürfe sich das Land nicht isolieren. "Sie können und sollten diesen Weg nicht alleine gehen", sagte May. Sie lieferte auch ein Bekenntnis zum nordatlantischen Verteidigungsbündnis ab. Trump wiederum beäugt die Nato kritisch.

Der Start der beiden Regierungsoberhäupter - er könnte unkomplizierter sein.