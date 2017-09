Die britische Premierministerin Theresa May hat für eine zweijährige Übergangsphase nach dem EU-Austritt ihres Landes geworben. In ihrer Grundsatzrede in Florenz sagte sie, das werde "wertvolle Sicherheit schaffen".

May: Großbritannien wird Verpflichtungen einhalten

Während dieser Übergangszeit könnte Großbritannien weiter Beiträge in den EU-Haushalt zahlen, deutete May an. Kein Mitgliedsland der EU müsse wegen des Brexits mehr Geld einzahlen oder bekomme weniger heraus.

Auch nach dem offiziellen EU-Austritt im März 2019 müsste London demnach weitere zwei Jahre ungefähr 20 Milliarden Euro zahlen. Damit könnte allerdings nur ein Teil der 60 bis 100 Milliarden Euro beglichen werden, die Großbritannien der EU nach Ansicht von Brüssel schuldet.

Auch künftig enge Zusammenarbeit angestrebt

Zudem sprach sich May für eine neue "tiefe und besondere" Beziehung zwischen der EU und Großbritannien aus. Ihr Land wolle Hand in Hand mit der EU zusammenarbeiten und nicht mehr Teil von ihr sein.

Brüssel lehnte bisher Gespräche über die künftigen Beziehungen ab. Zunächst müssten bei wichtigen Trennungsfragen Fortschritte erzielt werden, hieß es. Neben dem Streit ums Geld geht es der EU auch um die Rechte der rund 3,2 Millionen EU-Bürger in Großbritannien sowie um die Zukunft der neuen EU-Außengrenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland.

Demonstrative Einigkeit in Florenz

EU-Ausländer sollen sich auch während der Brexit-Übergangsphase in Großbritannien niederlassen dürfen, sagte May weiter. Allerdings sollten sie sich dann gemäß der neuen Einwanderungsregeln registrieren.

Nach britischen Regierungsangaben hatte May Florenz für ihre Rede ausgewählt, weil die toskanische Stadt das "historische Herz" Europas sei. Vertreter der EU-Kommission waren nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nicht eingeladen. Die britische Regierung demonstrierte vielmehr Einigkeit in den eigenen Reihen: Außenminister Boris Johnson, Schatzkanzler Philip Hammond und Brexit-Minister David Davis begleiteten die Premierministerin. Die unterschiedlichen Positionen des Kabinetts zum Brexit-Kurs trugen die Minister teils in öffentlichem Streit aus.