Syrien Tote bei Anschlag auf Evakuierungsbusse

Bei einem Selbstmordanschlag in der Nähe von Bussen mit aus den Kampfzonen gebrachten Menschen hat es in Nordsyrien der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge mindestens 24 Tote gegeben. Die Bombe sei westlich der Stadt Aleppo detoniert, wo die Busse auf ihre Weiterfahrt gewartet hätten. Von der Explosion berichten auch staatliche Medien.

Der Attentäter wollte nach Informationen der Beobachtungsstelle regierungstreue Zivilisten und Kämpfer treffen. Rund 5000 Menschen aus den Städten Fua und Kafraja warteten in Raschidin, einem Vorort von Aleppo, seit Freitag auf ihre Weiterfahrt. Bei dem Anschlag gab es auch mehrere dutzend Verletzte.

"Der Selbstmordattentäter saß am Steuer eines Transporters mit Lebensmittelhilfen", teilte die Beobachtungsstelle mit. Er habe den Sprengsatz in der Nähe der rund 75 Busse gezündet, die in Raschidin warten.