Türkei Prozess gegen Steudtner hat begonnen

Vor dem Gerichtsgebäude in Istanbul versammelten sich Angehörige und Journalisten. Demonstranten forderten, die Angeklagten freizulassen. Zur ersten Anhörung waren der deutsche Generalkonsul Georg Birgelen und sein französischer Kollege Bertrand Buchwalter angereist.



Auch in Berlin gab es Proteste. So forderten Aktivisten von Amnesty International vor der türkischen Botschaft in Berlin die Freilassung der Inhaftierten.