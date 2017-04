Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Russland wegen schwerer Versäumnisse beim blutigen Geiseldrama 2004 in einer Schule in Beslan verurteilt. Die Richter gaben mehr als 400 Klägern Recht. Ihnen soll Moskau nun Schmerzensgeld zwischen 5.000 und 30.000 Euro zahlen. Dabei wurde berücksichtigt, dass Russland Angehörige und Überlebende des Dramas bereits teilweise entschädigt hat.

Die russische Regierung will das Urteil nicht akzeptieren. Der Kreml kündigte juristische Schritte an. Ein Sprecher sagte, es sei unmöglich für Russland, dem zuzustimmen. Russland sei bereits mehr als nur einmal Ziel von Terrorangriffen gewesen, deshalb seien solche Urteile absolut inakzeptabel.



Die russische Regierung kann innerhalb von drei Monaten beantragen, dass der Fall an die Große Kammer des Menschenrechtsgerichtshofes verwiesen wird. Eine solche zweite Überprüfung gibt es in der Regel bei Fällen von besonderer Bedeutung.