Abhörvorwürfe, Gesundheitsreform, Kritik am Secret Service: Es gibt viele Themen, die die US-Medien in diesen Tagen beschäftigen. Der Besuch von Angela Merkel in Washington gehört eher nicht dazu. In die Schlagzeilen der großen Fernsehsender schafft er es trotzdem. Viel mehr als für den Inhalt des Gesprächs interessieren sich die Journalisten in der US-Hauptstadt aber für Trumps Äußerungen zu seinen seit zwei Wochen wabernden Abhörvorwürfen.