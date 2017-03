Bundeskanzlerin Angela Merkel fliegt Mitte März in die USA. Am 14. März will sie in Washington den neuen US-Präsidenten Donald Trump treffen. Das wurde am Freitag in deutschen Regierungskreisen indirekt bestätigt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, man dementiere die geplante nicht. Nähere Informationen gebe es zum gegebenen Zeitpunkt.