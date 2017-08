Die Bundesregierung blockiert Gespräche mit der Türkei über eine Ausweitung der europäischen Zollunion. Als Grund nannte Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass die rechtsstaatliche Entwicklung in der Türkei in die falsche Richtung gehe.

Wir sehen nicht als Bundesregierung, dass wir in den nächsten Monaten ein Mandat erteilen könnten, um über die Zollunion zu sprechen, solange die Situation so ist wie sie jetzt ist.

Ab August 2016 kam die regierungskritische Autorin Asli Erdogan für mehrere Monate in Haft. Bildrechte: dpa

Indes wurde bekannt, dass die türkische Journalistin und Schriftstellerin Asli Erdogan zu einer Preisverleihung in Osnabrück nicht persönlich anreisen kann. Die scharfe Kritikerin des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan soll am 22. September mit dem Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis ausgezeichnet werden. Der Jury zufolge erhält sie den mit 25.000 Euro dotierten Preis vor allem für die aktuelle Essaysammlung "Nicht einmal das Schweigen gehört uns noch". Darin thematisiert sie die Auswirkungen des Putschversuchs von 2016 in der Türkei.



Wie die Stadt unter Berufung auf den Anwalt der Autorin mitteilte, behielten die türkischen Behörden nach der jüngsten Untersuchungshaft Erdogans ihren Reisepass ein. Daher könne sie das Land nicht verlassen. Stattdessen soll sie nun per Live-Schalte an der Preisverleihung teilnehmen.



Die 1967 geborene Autorin wurde im August 2016 unter anderem wegen ihres Einsatzes für die Kurden inhaftiert. Im Dezember kam sie unter Auflagen frei. Schon im April dieses Jahres konnte sie die Theodor Heuss Medaille nicht persönlich entgegen nehmen.