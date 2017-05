Bundeskanzlerin Angela Merkel und der russische Präsident Wladimir Putin haben sich im Ukrainekonflikt trotz Rückschlägen für ein Festhalten am Minsker Friedensprozess ausgesprochen.

Merkel fordert mehr Engagement von Putin

Merkel sagte bei einem Treffen in der Schwarzmeerstadt Sotschi, der Prozess für eine politische Lösung sei mühselig, Fortschritte gebe es nur in kleinen Schritten. Dennoch sei sie gegen ein neues Abkommen. "Es fehlt an der Umsetzung und nicht an Abkommen." Sie habe daher an Putin die "dringende Bitte" ausgesprochen, "alles zu tun, um diesen Waffenstillstand hinzubekommen". Nur so werde es der Ukraine möglich, "schmerzhafte Kompromisse" beim Status der Gebiete in der Ostukraine zu machen.

Putin für weitere Verhandlungen mit Berlin und Paris

Partner trotz Differenzen: Merkel und Putin in Sotschi Bildrechte: dpa Auch Putin sprach sich dagegen aus, das Abkommen für gescheitert zu erklären. Ebenso wie Merkel unterstützte er eine Fortsetzung der Gespräche im Normandie-Format, in dem Deutschland und Frankreich mit Russland und der Ukraine verhandeln. "Ohne das Format wäre die Lage viel schlimmer als sie jetzt ist", sagte Putin. Zugleich machte er die Regierung in Kiew verantwortlich, mit einer großen Wirtschaftsblockade die Spannungen in der Ostukraine zu schüren.

Merkel spricht Syrien-Konflikt und Menschenrechte an

Es war Merkels erster Russlandbesuch seit zwei Jahren. Ein weiteres Thema war dabei der Syrien-Konflikt. Auch hierbei drängte die Bundeskanzlerin, es müsse alles für einen Waffenstillstand getan werden. Am Konzept sogenannter Sicherheitszonen sollte deshalb weiter gearbeitet werden. Putin betonte, der Syrienkonflikt könne nicht ohne die USA gelöst werden.



Außerdem forderte Merkel Putin auf, sich für den Schutz der Menschenrechte in seinem Land einzusetzen. Als Beispiele nannte sie die Rechte Homosexueller in Tschetschenien und das Recht auf Demonstrationen. Putin wies die Kritik am Vorgehen der Behörden bei Demonstrationen zurück. "Die russischen Einsatzkräfte verhalten sich im Vergleich zu einigen europäischen Ländern zurückhaltender und liberaler", sagte er und erklärte, es würden weder Schlagstöcke noch Tränengas eingesetzt.

Deutschland und Russland betonen Partnerschaft

Trotz ihrer Differenzen betonten Merkel und Putin, Deutschland und Russland seien wichtige Partner. Spekulationen über eine mögliche russische Einmischung in die Bundestagswahl wiesen beide Politiker zurück. Merkel sagte, sie gehöre "nicht zu den ängstlichen Menschen" und gehe "selbstbewusst davon aus, dass wir unter uns Deutschen den Wahlkampf unbeschadet machen können". Putin erklärte: "Wir haben uns niemals in das politische Leben oder in die politischen Prozesse anderer Länder eingemischt."