Saudi-Arabien-Reise Merkel verschleiert?

Für die Kanzlerin ist klar: Sie wird in Saudi-Arabien keine Abaya anlegen. Ebenso wenig wird sie ein Kopftuch tragen, wenn sie in Dschidda König und Kronprinzen trifft. Respekt für religiöse Gefühle des Besuchslandes habe sie, heißt es in der Regierungsdelegation - aber nicht in dieser Form.

Auch Ursula von der Leyen, die Bundesverteidigungsministerin, hatte bei ihrem Saudi-Arabien-Besuch vor einigen Monaten keine Abaya getragen. Allein schon, weil Fotos mit verschleierter Ministerin oder Kanzlerin vermieden werden sollen.

Kein Zwang für Merkels Reisegruppe

Und auch für uns mitreisende Journalistinnen gilt: Kein Abaya-Zwang, sofern wir uns in Merkels Delegation bewegen. Bei einer Reise Sigmar Gabriels an den Golf vor zwei Jahren war das noch anders: Mit einem Wäschekorb voller langer schwarzer Umhänge hatten uns damals Botschaftsmitarbeiter schon am Flughafen begrüßt. Bitte auswählen und den Landessitten Respekt zollen, war damals die Devise.

Ellen von Zitzewitz, Regierungsmitarbeiterin mit langer Saudi-Arabien-Erfahrung, rät dazu, zumindest gerüstet zu sein - auch in puncto Kopftuch: "Ich würde jeder mitreisenden Frau empfehlen, ein Halstuch dabei zu haben, wenn es eine Situation gibt, wo das angemessen ist."

Frauen in Saudi-Arabien dürfen nicht Auto fahren, inzwischen aber Schulen besuchen und studieren. Geschäfte dürfen sie nur unter Aufsicht von Männern tätigen und erst seit ein paar Jahren allein im Hotel übernachten.

Verbesserung mit kleinen Schritten

In letzter Zeit hat sich einiges getan: Es darf wieder öffentliche Konzerte geben, die Kanzlerin wird Unternehmerinnen bei ihrer Reise treffen und Sigmar Gabriel hatte schon 2015 von Frauenrechtlerinnen eher Hoffnungsvolles gehört: "Zumindest die Frauen haben gesagt, dass es in der Gesellschaft durchaus die Bereitschaft zu einer stärkeren Liberalisierung, zu mehr Frauenrechten gibt, und dass der letzte König damit begonnen hat, Universitäten zu öffnen und Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen."

Ist es also eine Botschaft in Richtung saudisches Königshaus, eine Ermunterung für gesellschaftlichen Aufbruch, wenn die Kanzlerin nun den strengen Kleidervorschriften nicht folgt? - Das dann auch wiederum nicht, heißt es in ihrem Umfeld.