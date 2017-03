Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft am Dienstag in Washington erstmals den neuen US-Präsidenten Donald Trump. Die Reise der Kanzlerin steht schon jetzt unter einem hohen Erwartungsdruck.



Das Zweiergespräch wird ein Ritt durch die Weltpolitik: Merkel und Trump wollen über Sicherheitspolitik, über die Sanktionen gegen Russland, aber auch über die künftige Handels- und Wirtschaftspolitik beider Länder sprechen. Das Treffen gilt als knifflig. Kanzlerin Merkel setzt auf länderübergreifende Bündnisse, der 70-jährige Trump setzt hingegen auf "America first".