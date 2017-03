Was in Washington keine Rolle spielen soll, sind die Ausfälle des damaligen Präsidentschafts-Kandidaten Donald Trump. Dabei hatte der Milliardär im amerikanischen Wahlkampf die deutsche Flüchtlingspolitik und die Kanzlerin immer wieder scharf attackiert und war dabei auch persönlich geworden, wie in dieser Aussage: "Ich dachte immer, Merkel wäre eine großartige Anführerin. Aber was sie Deutschland angetan hat, ist einfach geisteskrank."