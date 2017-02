Erdogan selbst verteidigte den Vorstoß zur Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei. Von einer Aufhebung der Gewaltenteilung, wie von der Opposition befürchtet, könne dabei keine Rede sein, erklärte der türkische Präsident. Den Besuch von Merkel in Ankara bezeichnete Erdogan als wichtig für die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei. Vor allem in der Terrorbekämpfung seien Zusammenarbeit und "Solidarität" unter Nato-Partnern wichtig.

Merkel, die der Türkei zuvor große Anstrengungen bei der Aufnahme von drei Millionen Syrern und Irakern bescheinigt hatte, betonte, dass das Flüchtlingsabkommen von allen Seiten mit Leben erfüllt werden müsse. Von den im EU-Türkei-Abkommen vereinbarten drei Milliarden Euro Unterstützung für die Türkei seien inzwischen 2,2 Milliarden projektgebunden festgelegt und davon 750 Millionen Euro ausgegeben. Merkel versicherte außerdem, dass sich Deutschland auch weiterhin an der Aufnahme von Flüchtlingen beteiligen werde. "Wir haben jetzt beschlossen, 500 Flüchtlinge auch in jedem Monat zu nehmen, um auch hier in bestimmten Fällen hilfreich zu sein", sagte sie, ohne Details zu nennen.

Gegriffen hat der Flüchtlingsdeal mit der Türkei bisher aber nur bedingt. So wurden deutlich mehr Flüchtlinge aus der Türkei in die EU geflogen, als illegal in Griechenland eingereiste Flüchtlinge in die Türkei zurückgebracht wurden. So waren von über 15.000 Migranten, die zwischen dem Inkrafttreten des Abkommens am 4. April bis Jahresende 2016 in Griechenland angekommen waren, lediglich rund 800 in die Türkei abgeschoben worden. Im gleichen Zeitraum flogen von dort aber knapp 2.700 Syrer legal nach Europa.