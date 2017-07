Deutschland und Frankreich wollen gemeinsam einen neuen europäischen Kampfjet entwickeln. Das kündigten der neue französische Präsident Emmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel nach deutsch-französischen Regierungskonsultationen in Paris an.

Der genaue Plan für das Projekt unter deutsch-französischer Führung soll bis Mitte kommenden Jahres ausgearbeitet werden. In der Abschlusserklärung des Treffens steht zudem, dass der neue Kampfjet langfristig die aktuellen Kampflugzeuge beider Länder, den Eurofighter in Deutschland und die Rafale in Frankreich, ersetzen sollen.