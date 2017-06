Krise am Golf Merkel warnt, USA uneins

Kanzlerin Angela Merkel hat die Golfstaaten aufgefordert, miteinander im Gespräch zu bleiben. Die politische Lösung von Konflikten, die auch im ureigensten europäischen Interesse sei wie etwa in Syrien, Libyen und im Irak, werde nicht gelingen, "wenn bestimmte Akteure dort überhaupt nicht mehr ins Gespräch einbezogen werden", sagte Merkel am Freitagabend.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sagte Katar weitere Unterstützung zu und forderte zugleich ein Ende der Sanktionen. "Vor allem habe ich eine Bitte an die saudische Führung: Ihr seid die Größten am Golf, die Stärksten", sagte Erdogan am Freitagabend bei einer Ansprache zum Fastenbrechen in Istanbul.