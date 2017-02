Die Kanzlerin will zeigen, wie wichtig ihr die deutsch-türkische Zusammenarbeit ist. Doch schon droht neuer Ärger. Türkische Offiziere haben in Deutschland um Asyl gebeten. Die in Nato-Einrichtungen stationierten Militärs waren nach dem versuchten Putsch entlassen worden. Ankara fordert von Berlin, die Asylanträge abzulehnen.

"Die Werte der Europäischen Union müssen immer gelten", sagt Hans-Christian Ströbele. Bildrechte: IMAGO Die Position des Grünen Innenexperten Hans-Christian Ströbele ist da völlig klar: "Die Kanzlerin muss alles tun, um Herrn Erdogan klarzumachen, dass die Werte der Europäischen Union immer gelten müssen." Und dass auch eine Kanzlerin nicht anders könne, als diese Werte aufrecht zu erhalten.



Das bedeutet für Ströbele auch zu sagen: "Herr Erdogan, selbst wenn die Kanzlerin wollte, dann könnte jemand, der in der Türkei verfolgt wird, möglicherweise gefoltert wird, nach deutschem Recht nicht in die Türkei ausgeliefert werden."

Allerdings droht Erdogan auch in diesem Fall damit, das Flüchtlingsabkommen platzen zu lassen. Seit dessen Inkrafttreten im März vergangenen Jahres ist die Zahl der von der Türkei nach Griechenland übersetzenden Flüchtlinge deutlich gesunken. Die Bundesregierung will deshalb unbedingt daran festhalten.

Opposition in der Türkei erhebt schwere Vorwürfe

Im Fall der türkischen Offiziere ist das Verfahren laut Regierungssprecher Steffen Seibert aber eindeutig: "Hier in Deutschland hat das Innenministerium sehr klar gesagt, dass das für uns keine politische Frage ist. Sondern eine Frage, wo entsprechend der Regelungen des deutschen Asylrechts Einzelfall für Einzelfall von der zuständigen Behörde geprüft werden wird."

Sevim Dağdelen wirft der Bundeskanzlerin vor, sich vom türkischen Präsidenten instrumentalisieren zu lassen. Bildrechte: dpa Es wird nicht leicht werden für Angela Merkel bei den Gesprächen in der türkischen Hauptstadt einen Ausgleich der unterschiedlichen Interessen zu finden. Dazu kritisieren gleichzeitig türkische Oppositionelle den Zeitpunkt ihrer Reise. Mit Recht, findet Sevim Dağdelen.



Die türkischstämmige Bundestagabgeordnete wirft der Kanzlerin vor, sich vom türkischen Präsidenten instrumentalisieren zu lassen: "Wie 2015 vor einer wichtigen Parlamentswahl, reist Merkel dorthin, in einer Zeit, wo wirklich eine Polarisierung stattfindet, wegen einer Verfassungsänderung in Richtung der Errichtung einer Präsidialdiktatur", sagt Dağdelen. Zu Recht werfe die Opposition in der Türkei ihr vor, dass sie quasi Erdogan unterstütze, wenn sie zu dieser Unzeit in die Türkei reise.

Regierung verteidigt Zeitpläne

Gerade in diesen Zeiten sei es wichtig mit der Türkei in Kontakt zu bleiben, sagt Steffen Seibert. Bildrechte: dpa Allerdings habe man da völlig falsche Vorstellungen, wie die Reisepläne der Kanzlerin zustande kämen, sagt Regierungssprecher Seibert. "Diese Reise findet statt, weil es nach unserer Überzeugung wichtig ist, mit der Türkei in kontinuierlichem Kontakt zu bleiben – gerade in diesen Zeiten."



Jeder Gedanke, dass damit irgendeine Positionierung bei dem anstehenden türkischen Verfassungsreferendum verbunden wäre, sei absurd. "Solche Erwägungen sind der Bundeskanzlerin fremd." Natürlich registriere auch die Bundesregierung, dass bei der Aufarbeitung des vereitelten Putsches rechtsstaatliche Normen verletzt würden, und es in der Türkei gravierende Defizite in Sachen Bürgerrechte und Pressefreiheit gebe. Den Gesprächsfaden deshalb abreißen zu lassen, könne aber auch keine vernünftige Lösung sein.