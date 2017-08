Die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu bleibt bis zum Beginn ihres Prozesses im Oktober in Untersuchungshaft. Das hat ein Richter in Istanbul entschieden, wie "Reporter ohne Grenzen" unter Berufung auf eine Anwältin Tolus mitteilte.

Demnach wurde die Entscheidung unter anderem mit Fluchtgefahr begründet. Tolus Prozess soll am 11. Oktober in einem Gefängnis nahe Istanbul beginnen. Der 33-Jährigen werden unter anderem Mitgliedschaft in einer Terrororganisation und Verbreitung von Terrorpropaganda vorgeworfen. Ihr drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis.

Tolu hat türkische Wurzeln, ist aber in Deutschland geboren und aufgewachsen. Seit 2007 besitzt sie nur noch die deutsche Staatsangehörigkeit. Seit 2014 lebt sie in Istanbul. Die Journalistin arbeitete dort für die regierungskritische, sozialistisch orientierte Nachrichtenagentur Etha und einen linken Radiosender. Ende April wurde sie gemeinsam mit 17 weiteren Menschen verhaftet. Seitdem sitzt sie in einem Frauengefängnis in Istanbul. Seit April hat sie ihren zweieinhalbjährigen Sohn bei sich in der Zelle. Tolus Ehemann Suat Corlu, der auch Journalist ist, war wenige Wochen vor seiner Frau verhaftet worden.