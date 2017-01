Mexikos Präsident Peña Nieto hat seinen Besuch in den USA kurzfristig abgesagt. "Der Präsident der Republik hat das Weiße Hause heute informiert, dass er nicht an dem für nächsten Dienstag geplanten Arbeitstreffen mit dem US-Präsidenten teilnehmen wird", teilte das Präsidialamt am Donnerstag mit.

Hintergrund ist eine Nachricht von US-Präsident Donald Trump einige Stunden vor der Absage, die nur als Ausladung verstanden werden konnte.Trump hatte Nieto via Twitter geschrieben. "Wenn Mexiko nicht für die dringend benötigte Mauer zahlen will, dann wäre es besser, das Treffen abzusagen", schrieb der US-Präsident. Wohlwissend, dass der mexikanische Präsident wieder und wieder erklärt hatte, nicht für die Mauer zahlen zu wollen.

Trump missachtet Mexikos Delegation

Die Serie der Provokationen begann schon am Tag zuvor. Während Mexikos Außenminister Luis Videgaray und Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo in Washington mit einer hochrangigen US-Delegation über die Zukunft der Beziehungen beider Länder bereiten, ebnete Trump per Dekret den Weg zum Bau der umstrittenen Grenzmauer.

Nieto im Land unter Druck

Der mexikanische Präsident Nieto steckt in der Zwickmühle. Bildrechte: dpa In Mexiko wurden sofort Forderungen laut, sich die Demütigung nicht gefallen zu lassen und Stärke zu demonstrieren. Ganz so weit treiben kann der kleine Partner es aber sicher nicht. Dazu sind die USA zu wichtig. Auf dem Spiel steht eine Zusammenarbeit bei den Ermittlungen gegen die organisierte Kriminalität, eine Kooperation beim Kampf gegen illegale Einwanderung und ein jährliches Handelsvolumen von über 500 Milliarden US-Dollar.

Trump reagiert mit Strafzöllen

Die US-Regierung meldete sich ebenfalls mit einer Reaktion. Zur Finanzierung des Mauerbaus an der Grenze zu Mexiko will Trump einen Strafzoll einführen. Importe aus dem Nachbarland sollen mit einem Zoll von 20 Prozent belegt werden, sagte am Donnerstag ein Trump-Sprecher. Einzelheiten nannte er zunächst nicht. Die Importsteuer sei Teil einer größeren Steuerreform.

Der Mauerbau soll bald beginnen

Der Bau der Mauer an der 3.200 Kilometer langen Grenze zu Mexiko war eines von Trumps zentralen Wahlkampfversprechen. In einem Interview des Fernsehsenders ABC News sagte der Präsident, der Mauerbau solle bereits innerhalb der nächsten Monate beginnen. Ziel sei, illegale Einwanderung und Drogenhandel zu verhindern. Die Kosten in Höhe von mindestens 20 Milliarden Euro sollen von den USA nach den Vorstellungen Trumps nur vorgeschossen werden. Zahlen soll letztlich Mexiko.