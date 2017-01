"Wir wollen Steuer auf Importe aus Ländern erheben, mit denen wir ein Außenhandelsdefizit haben", sagte Trumps Pressesprecher Sean Spicer. Im Falle von Mexiko könnten die USA so pro Jahr zehn Milliarden US-Dollar einnehmen, mit denen die USA die Mauer leicht bezahlen könnten. Nach kritischen Nachfragen ruderte Spicer etwas zurück und sprach von einer Option. Die Mauer an der knapp 3.200 Kilometer langen Grenze könnte Schätzungen zufolge bis zu 40 Milliarden US-Dollar kosten.

Mexikos Präsident Peña Nieto hatte vor dieser Entscheidung seinen Besuch in den USA kurzfristig abgesagt. Zuvor hatte Trump via Twitter erklärt, dass es besser wäre, das Treffen abzusagen, wenn Mexiko nicht "für die dringend benötigte Mauer" zahlen wolle. Trump hatte daraufhin wiederum bei einer Parteiveranstaltung in Philadelphia erklärt, dass er nun einen anderen Weg gehen wolle, da er "keine andere Wahl" habe.

Der mexikanische Präsident Nieto hat Besuch in den USA abgesagt. Bildrechte: dpa

Die Serie der Provokationen begann schon am Tag zuvor. Während Mexikos Außenminister Luis Videgaray und Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo in Washington mit einer hochrangigen US-Delegation über die Zukunft der Beziehungen beider Länder berieten, ebnete Trump per Dekret den Weg zum Bau der umstrittenen Grenzmauer.



Der zuletzt umstrittene Nieto erhielt in Mexiko Unterstützung für die Absage seines US-Besuchs. Der mexikanische Historiker Enrique Krauze sprach jedoch dem Portal "El Universal" zufolge von der größten historischen Herausforderung seit dem amerikanisch-mexikanischen Krieg von 1846 bis 1848, der im Verlust großer Landgebiete an die USA endete. Die USA sind sehr wichtig für Mexiko. Auf dem Spiel steht eine Zusammenarbeit bei den Ermittlungen gegen die organisierte Kriminalität, eine Kooperation beim Kampf gegen illegale Einwanderung und ein jährliches Handelsvolumen von über 500 Milliarden US-Dollar.