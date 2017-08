Migrationsgipfel in Paris Recht auf Asyl soll schon in Afrika geprüft werden

Um die Flucht von Schutzsuchenden über das Mittelmeer zu verhindern, haben Frankreich, Deutschland und weitere europäische Länder erneut eine verstärkte Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten angekündigt. Als Ergebnis eines Migrationsgipfels in Paris soll es Flüchtlingen künftig möglich sein, bereits in den afrikanischen Ländern Niger und Tschad prüfen zu lassen, ob ein Recht auf Asyl in Europa besteht. Zugleich soll weiterhin die Schleuserkriminalität bekämpft werden.

An dem Treffen in der französischen Hauptstadt nahmen neben Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron auch Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni, der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy und die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini teil. Zudem waren die Staatschefs des Tschad und des Niger, Idriss Déby und Mahamadou Issoufou, sowie der libysche Ministerpräsident Fajes al-Sarradsch beteiligt. Macron erklärte nach dem Gipfel, mit dem neuen Verfahren sollten Schutzbedürftige "so schnell wie möglich in Sicherheit gebracht" werden. Abgelehnte Asylbewerber dagegen würden in ihre Herkunftsländer zurückgeführt. Beaufsichtigt werden soll das Verfahren durch das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR.

Bundeskanzlerin Merkel warnt vor falschen Signalen

Die Flucht über das Mittelmeer soll künftig verhindert werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Angela Merkel unterstützte das von Macron vorgeschlagene Verfahren. Grundsätzlich sei man bereit Menschen aufzunehmen, die wirklich in Not seien. Merkel schränkte ein: "Das kann aber nur dann gehen, wenn wir eine klare Unterscheidung auch zu den Menschen finden, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Libyen gehen, um von dort nach Europa zu kommen." Die Maßnahmen müssten zudem auch daran gekoppelt werden, dass illegale Migration gestoppt werde. Sonst würden falsche Zeichen gesetzt.

EU-Kommissar fordert Aufnahme von Flüchtlingen

Unterdessen forderte die EU-Kommission die EU-Staaten auf, mehr Flüchtlinge aus Afrika freiwillig aufzunehmen. Der für Migrationspolitik zuständige Kommissar Dimitris Avramopoulos schrieb in einem Brief an die EU-Innenminister, neben Opfern des Syrien-Konflikts sollten auch schutzbedürftige Menschen in die EU umgesiedelt werden, die sich derzeit in Ägypten, Libyen, Niger, Äthiopien und dem Sudan aufhielten. Dies werde dazu beitragen, die illegale Migration über das Mittelmeer einzudämmen und die Situation in den betroffenen Ländern zu stabilisieren. Avramopoulos erklärte, bis zum 15. September sollten die EU-Staaten sagen, wie viele Menschen sie im nächsten Jahr freiwillig aufnehmen werden.