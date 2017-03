Vereinte Nationen 20 Millionen Menschen droht Hungertod

Hauptinhalt

Die Versorgungslage in drei afrikanischne Ländern und dem Jemen ist den Vereinten Nationen (UN) zufolge so dramatisch, dass 20 Millionen Menschen an Hunger sterben könnten. Die Organisation sei an einem kritischen Punkt ihrer Geschichte angekommen, teilte sie selbst mit.