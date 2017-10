Europäischer Gerichtshof Darf eine Mindestgröße für Polizisten vorgeschrieben werden?

Wer in Deutschland oder anderen europäischen Ländern Polizist werden will, muss oft eine lange Liste an Voraussetzungen erfüllen. Die Mindestgröße ist vielerorts eins der Ausschlusskriterien. Allerdings fällt sie teils sehr unterschiedlich aus - innerhalb Deutschlands je nach Bundesland, aber auch innerhalb der Europäischen Union.

In Deutschland liegt die Mindestgröße zwischen 1,60 und 1,68 Meter. Unter anderem für Polizeianwärter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gilt die niedrigste Mindestgröße von 1,60 Meter - für Frauen und Männer gleichermaßen.

Andere Bundesländer stellen dagegen teils unterschiedliche Anforderungen an weibliche und männliche Bewerber. In Berlin etwa müssen Bewerberinnen mindestens 1,60 Meter Körpergröße vorweisen, Bewerber 1,65 Meter. In Niedersachsen gilt für angehende Polizistinnen eine Mindestgröße von 1,63 Meter, für künftige Polizisten das bundesweite Höchstmaß von 1,68 Meter.

Allerdings machen nicht alle Bundesländer eine Mindestgröße zur Bedingung. Brandenburg und Bremen etwa setzen stattdessen nur auf Körpereignungstests bzw. Sportprüfungen und ärztliche Untersuchungen. Explizit auf die Möglichkeit von Ausnahmen verweist wiederum Bayern. Dies müssen Bewerber jedoch vorab beantragen und stattdessen eine besondere sportliche Leistungsfähigkeit nachweisen.

Noch größer sind die Unterschiede bei den Mindestgrößen zwischen verschiedenen EU-Ländern. In ihrer Studie "Minimum body height requirements for police officers - an international comparison" untersuchte die österreichische Anthropologin und Biologin Sylvia Kirchengast die verschiedenen Anforderungen in der EU und weiteren europäischen Ländern. Die geringste Körpergröße verlangt demnach Belgien - dort müssen Polizisten mindestens 1,52 Meter groß sein. Am oberen Ende der Skala ist unter anderem Griechenland mit 1,70 Meter Mindestgröße.

Unterschiede bei den Mindestgrößen gibt es aber nicht nur zwischen einzelnen Staaten, Bundesländern oder je nach Geschlecht - in Bulgarien, Spanien und Italien beispielsweise gelten für höhere Ränge innerhalb der Polizei auch höhere Mindestgrößen.

Doch auch auf europäischer Ebene verzichten einige Länder auf eine Mindestgröße - darunter Tschechien, Dänemark und die Niederlande.

Vermeintlich zu kleine Polizeibewerber haben aber immer wieder erfolgreich gegen die Mindestgröße geklagt. Erst im September kippte das Oberverwaltungsgericht Münster die bisherige Regelung für Nordrhein-Westfalen. Ein Erlass des Innenministeriums hatte dort für männliche Bewerber eine Mindestgröße von 1,68 Meter, für Frauen von 1,63 Meter vorgesehen. Das Gericht urteilte, ein Erlass sei für die unterschiedlichen Anforderungen nicht ausreichend. Möglich sei dies - wenn überhaupt - nur durch ein Gesetz.

Als Grund für die Mindestgröße werden häufig die körperlichen Belastungen für Polizisten angeführt. Für Großdemonstrationen wie rund um den G20-Gipfel in Hamburg ebenso wie für die Rettung von Menschen aus Unfallautos gilt eine gewisse Statur als notwendig. Auch die schwere Polizeiausrüstung wird teils als besondere Belastung für kleinere Menschen angeführt.

Der österreichische Biologin Kirchengast zufolge reichen die Gründe für die Mindestgröße aber auch zurück in eine Zeit, in der der Polizeiberuf noch körperlich deutlich anstrengender war als heute. Im Großbritannien des späten 19. Jahrhunderts symbolisierte Körpergröße demnach Kraft, Status und Macht - aber auch Gesundheit und eine gute Ernährung.



Eine steigende Zahl weiblicher Polizisten sowie Angehöriger von ethnischen Minderheiten in dem Beruf ließen Vorwürfe laut werden, die Mindestgröße sei diskriminierend.

Zweifel an Sinnhaftigkeit der Voraussetzung

Dementsprechend zweifelt Kirchengast auch an der Sinnhaftigkeit der Mindestgröße. Bei der Agentur CEPOL sowie bei Polizeiakademien und Innenministerien der europäischen Staaten erfragte sie 2010 aktuelle Gründe für die Regelung. Demnach wurden mit 78,5 Prozent ästhetische Aspekte als häufigster Grund genannt - gefolgt von körperlicher Fitness mit 57,1 Prozent und psychologischen Aspekten mit 35,7 Prozent. 21,5 Prozent gaben dagegen an, keinen Grund zu kennen.



Wissenschaftliche Studien führte demnach niemand als Grund für die Mindestgröße an.