Iraks Regierungstruppen haben die Stadt Mossul vollständig von der Terrormiliz "Islamischer Staat" befreit. Das hat Ministerpräsident Haidar al-Abadi am Montagabend in einer Fernsehansprache verkündet.

Al-Abadi war bereits am Sonntag in Mossul eingetroffen und hatte den Soldaten gratuliert. Die irakische Armee war wenige Stunden zuvor mit Luftunterstützung der US-geführten Anti-IS-Koalition in den letzten Rückzugsort des IS im Westen Mossuls eingefallen. Sie hisste die irakische Flagge am Ufer des Tigris und in der Altstadt. Das Staatsfernsehen zeigte feiernde und tanzende Soldaten. Die irakische Nationalhymne wurde gespielt. Danach leisteten jedoch einige Dutzend Kämpfer der Islamisten weiter Widerstand.